По словам Храпчинского, нынешнее состояние украинского ОПК позволяет обеспечить до 90% потребностей в беспилотниках и средствах РЭБ.

Нынешнее состояние украинского оборонно-промышленного комплекса позволяет обеспечить до 90% потребностей в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире РБК-Украина рассказал эксперт по авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По его словам, Украина сосредотачивается на производстве ракет и дронов для нужд обороны. При этом ключевым фактором сейчас остается способность государства обеспечить финансирование этих задач.

Как отметил эксперт, ключевым фактором является способность государства закупить необходимое количество средств.

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"Не надо говорить, сколько надо изготовить компаниям в течение года, надо говорить, сколько государство способно закупить. Это весомый аргумент, чтобы создать потребность, которая будет удовлетворена украинскими производителями", - сказал Храпчинский.

По его словам, нынешнее состояние украинского оборонно-промышленного комплекса позволяет обеспечить до 90% потребностей в беспилотниках и средствах РЭБ:

"Производители смогут изготовить даже больше, если мы говорим о тех дронах, которые уже эксплуатируются Силами обороны Украины".

Оружие для фронта - последние новости

В Украине в этом году планируют произвести 30 тысяч дальнобойных БПЛА и 3 тысячи ракет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. Также в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

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