Всего на оборону и безопасность Украины в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В целом на оборону и безопасность заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Каждая гривна налогоплательщиков из госбюджета будет снова направляться на эти цели. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен", - заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. Также в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долговременные контракты с производителями на 3-5 лет:

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"Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины - произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов".

Шмыгаль также отметил, что Украина будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидается привлечь более 1 млрд долларов по такой модели.

Оружие для фронта - последние новости

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в сегменте дронов для фронта в Украине отечественная продукция составляет более 96%. По его словам, на оборону в 2024 году было направлено более половины расходов государственного бюджета. Благодаря инвестициям государства и частного сектора способности украинского ОПК выросли в 6 раз.

Между тем военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев рассказывал, что оружия из новых пакетов от администрации действующего президента США Джо Байдена хватит на то, чтобы Силы обороны могли уверенно чувствовать себя на поле боя в течение первой половины 2025 года.

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