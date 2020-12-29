Минобороны заключило меморандум с «Антоновым» о строительстве трех самолетов Ан-178 для нужд ВСУ.

Министерство обороны и государственное предприятие «Антонов» заключили меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента подписание состоялось при участии главы государства Владимира Зеленского.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

«Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть», - подчеркнул Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП «Антонов».

Президент отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства «Ан», в частности к военно-транспортным образцам.

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«Но в то же время, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг - дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций», - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП «Антонов» по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

Контракт с "Антоновым": что известно

Ранее подписание контракта между Министерством обороны и ГП «Антонов» по строительству трех новых самолетов Ан-178 до конца года анонсировал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Впервые за 29 лет мы имеем госзаказа на строительство новых отечественных самолетов. За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты», - сказал он.

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Автор: Константин Гончаров