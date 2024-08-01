В общем россияне будут иметь только два ракетных катера проекта 12418 "Тарантул".

29 июля на кораблестроительном предприятии "Вымпел" в российском Рыбинске спустили на воду большой ракетный катер "Ступинец" проекта 12418 "Тарантул", предназначенный для Каспийской флотилии. Об этом сообщает Defense Express.

И хотя "Ступинец" называют "катером", на самом деле корабль не такой уж и малый: он имеет длину корпуса 57 м и полное водозамещение 580 т. "Ступинец" также несет довольно солидное вооружение - восемь противокорабельных ракет Х-35.

Однако интересным является не столько его вооружение, сколько размер серии, ведь всего россияне хотят иметь только 2 таких ракетных катера. Второй сейчас будут на предприятии "Вымпел".

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Еще более интересным является то, что блоки и заготовки под эти корабли ржавели под открытым небом много лет, ведь для достройки долгое время не могли найти финансирование и покупателя.

Стоит отметить, что самый первый корабль условной серии, который назвали Р-32, россияне ввели в строй в 2000 году, а затем продали его египтянам. В 2016 году Минобороны РФ заказало достройку двух других ракетных катеров по несколько измененному проекту (именно о них речь и идет).

Таким образом, строительство первого "Тарантула" для флота России заняло примерно 8 лет. Если говорить о втором корабле, то здесь сроки окажутся даже длиннее.

Российское судостроение - что стоит внимания

Ранее сообщалось, что россияне подпишут контракт на строительство двух больших десантных кораблей проекта 11711 типа "Иван Грен", которые можно будет использовать для высадки десанта и перевозки боевой техники и оборудования.

Также стало известно, что россияне вывели на испытания довольно необычный боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550. Опционально он может использовать ракетные контейнерные пусковые установки.

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