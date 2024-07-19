На сегодня россияне построили два корабля проекта 11711 типа "Иван Грен", еще два были заложены в 2019 году.

До конца 2024 года россияне заключат контракт на строительство третьей пары больших десантных кораблей проекта 11711 в модернизированном варианте. Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает Defense Express.

"Предполагается, что контракт на строительство третьей пары БДК проекта 11711, который давно ожидался, в модернизированном варианте может быть подписан в этом году", - сообщил одному из изданий источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Отметим, что сейчас в боевом составе Северного флота РФ есть два БДК проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Еще два корабля модернизированного проекта 11711 сейчас строят.

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Большие десантные корабли проекта 11711 типа могут высаживать десант, а также перевозить боевую технику и оборудование.

Корабль способен транспортировать танки (до 13 единиц), бронетранспортеры или БМП (до 36 машин), грузовики (до 30 машин) или до 300 десантников. Экипаж ВДК - 100 человек.

Военно-морской флот РФ - последние новости

Ранее стало известно о завершении докового ремонта субмарины "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота ВМФ РФ.

Она стала "знаменитой" благодаря удару крылатыми ракетами Storm Shadow, который в прошлом году осуществила Украина. Известно, что в результате него подводная лодка получила очень существенные повреждения.

А до этого сообщалось о начале испытаний главного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который называют "боевым ледоколом".

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