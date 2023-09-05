Предполагается, что носителем этой новой бомбы являются самолеты Су-34.

Россияне гордо заявили, что создали планирующую бомбу на базе ФАБ-1500. Якобы после нескольких месяцев работы на войне против Украины была впервые применена первая УМПК ФАБ-1500 М54.

Такая информация появилась в российском паблике Fighterbomber. Эксперты издания Defense Express объяснили, реально ли это сделать.

"Сначала следует отметить, что, по опубликованной информации, УМПК враг устанавливает на ФАБ-1500 М54. Это классическая советская фугасная авиабомба в коротком корпусе с весом боевой части 675 кг. Сама бомба ФАБ-1500 М54 по своей идеологии не должна планировать, о чем прямо говорит ее аэродинамическая форма, направленная на то, чтобы наоборот достичь вертикального вхождения в почву. Поэтому, очевидно, первое, что было необходимо сделать для того, чтобы превратить ее в планирующую, является переработка самой аэродинамической формы бомбы. И это действительно довольно нетривиальная задача", – говорится в материале.

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Россияне утверджают, что ФАБ-1500 с УМПК имеет большую дальность сброса чем у ФАБ-250 и ФАБ-500 с аналогичным комплектом – более 60-70 км. Эксперты же считают, что преодоление ФАБ-1500 даже с очень развитыми крыльями расстояния в хотя бы 80 км – задача сложная, особенно, если это будет делаться только за счет ее планирования. Кроме того, сами крылья должны выдержать вес бомбы, ведь ранее бомбы с меньшим весом неоднократно падали. Однако эскперты отмечают, что "полет "конструкторской мысли" в РФ довольно сложно оценить и она вполне может быть довольно монструозной конструкцией с огромным размахом крыльев".

Предполагается, что носителем этой новой бомбы являются самолеты Су-34. Они являются фронтовыми бомбардировщиками. Они могут применять авиабомбы калибром 1500 кг. Однако не исключается, что вес подвешенного припаса может превысить даже две тонны.

"Но, очевидно, главной проблемой могут быть габариты самой бомбы с крыльями и дополнительным аэродинамическим обтекателем. И таким образом на вопрос, действительно ли в РФ смогли сделать комплект для превращения ФАБ-1500 в планирующую бомбу, то в теории – скорее всего да. Но действительно ли такое изделие будет демонстрировать надежность – остается под значительным вопросом. Но в любом случае установка на ФАБ-1500 комплектов УМПК означает значительное повышение угрозы со стороны российской авиации", – резюмировали специалисты.

Производство оружия в РФ

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что на данный момент РФ может выпускать новые образцы как артсистем, так и РСЗО, ТОС "Солнцепек" и даже самолеты. Однако ее возможности в этом вопросе существенно ограничены, из-за чего Москве проще снять с хранения старое оружие.

Ранее нардеп Егор Чернев, который является замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, заявил, что в год Россия может выпускать около 300 танков. При этом агрессор только за три месяца потерял в Украине 600 единиц.

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