Россия уже скоро может столкнуться с проблемой нехватки артиллерийского вооружения.

Российская Федерация не имеет возможности производить технику в таком количестве, в каком ее теряет на войне в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

"У нас есть, например, информация по возможностям производства танков на том самом "Уралвагонмаше". Они там начали в три смены работать. Но это значит, что они в год могут сделать 300 новейших танков Т-90. Мы выбиваем за три месяца лета 600. Поэтому конечно, что они рано или поздно столкнутся с проблемой недостачи как раз таки артиллерийского вооружения. Я думаю, что эта проблема очень скоро возникнет", – сказал он в эфире национального телемарафона.

Чернев также отметил, что сейчас украинские военные максимально сосредоточены на уничтожении российской артиллерии.

Видео дня

"Сейчас наши Силы обороны сосредоточились на артиллерийских установках, артиллерийских стволах для того, чтобы при контрнаступлении у них не было возможности отвечать или накрывать нас артиллерийским огнем. Они действительно не безграничны, склады их артиллерийского вооружения", – резюмировал Чернев.

Война в Украине – последние новости

2 сентября стало известно, что враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях. По данным Генштаба, в течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

Кроме того, Силы обороны Таврического направления за сутки уничтожили 77 российских захватчиков, также ранили 208 и взяли четверых в плен. Всего артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 349 огневых задач.

Вас также могут заинтересовать новости: