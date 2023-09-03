Россия способна сегодня выпускать новое вооружение (артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", самолеты), но эти возможности ограничены. Потому россиянам сейчас проще снимать с хранения оружие, которое у них еще имеется, рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Им быстрее и дешевле снимать технику с хранения. Производство новых артиллерийских систем - целая технологическая цепочка, которую не перепрыгнешь. Особенно производство артиллерийских стволов, это самый трудоемкий, самый высокотехнологичный процесс. Там специальные станки, причем западного производства, и многие из них сегодня стоят в нерабочем состоянии из-за санкций, - отметил он. - Сегодня для рашистского ВПК это огромный геморрой в производстве новых артиллерийских систем, танков, самолетов".
По словам эксперта, за период войны в РФ не собрали ни одного нового самолета: "Они там что-то пытаются ремонтировать, снимать с хранения, заводить и ставить в строй, но новые не производятся".
"А вот таких вещей, как "Солнцепеки", нет на хранении, это новое вооружение, они в войсках в ограниченном количестве. Их не так уж много и выпустили. И "Солнцепеки", и "Буратино"… РСЗО они снимают с хранения, при этом "Смерчей" практически нет, а вот "Ураганов" много, артсистем тоже достаточно… Производство новых образцов более долговременно и трудозатратно, намного дешевле снять с хранения и запустить в бой", - подытожил Жданов.
Потери России в Украине - данные Генштаба
Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч 660 человек личного состава. За последние сутки украинские защитники и защитницы обезвредили еще около 600 российских захватчиков.
Также РФ потеряла 4 тыс. 476 танков, 8 тыс. 649 боевых бронированных машин, 5 тыс. 582 артиллерийские системы, 739 реактивных систем залпового огня.