За период войны в России не собрали ни одного нового самолета, заявил эксперт.

Россия способна сегодня выпускать новое вооружение (артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", самолеты), но эти возможности ограничены. Потому россиянам сейчас проще снимать с хранения оружие, которое у них еще имеется, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Им быстрее и дешевле снимать технику с хранения. Производство новых артиллерийских систем - целая технологическая цепочка, которую не перепрыгнешь. Особенно производство артиллерийских стволов, это самый трудоемкий, самый высокотехнологичный процесс. Там специальные станки, причем западного производства, и многие из них сегодня стоят в нерабочем состоянии из-за санкций, - отметил он. - Сегодня для рашистского ВПК это огромный геморрой в производстве новых артиллерийских систем, танков, самолетов".

По словам эксперта, за период войны в РФ не собрали ни одного нового самолета: "Они там что-то пытаются ремонтировать, снимать с хранения, заводить и ставить в строй, но новые не производятся".

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"А вот таких вещей, как "Солнцепеки", нет на хранении, это новое вооружение, они в войсках в ограниченном количестве. Их не так уж много и выпустили. И "Солнцепеки", и "Буратино"… РСЗО они снимают с хранения, при этом "Смерчей" практически нет, а вот "Ураганов" много, артсистем тоже достаточно… Производство новых образцов более долговременно и трудозатратно, намного дешевле снять с хранения и запустить в бой", - подытожил Жданов.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч 660 человек личного состава. За последние сутки украинские защитники и защитницы обезвредили еще около 600 российских захватчиков.

Также РФ потеряла 4 тыс. 476 танков, 8 тыс. 649 боевых бронированных машин, 5 тыс. 582 артиллерийские системы, 739 реактивных систем залпового огня.

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