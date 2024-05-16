Одним из носителей авиационной ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38 выступает фронтовой бомбардировщик Су-34.

Россияне выложили в сеть фото и видео ракет класса "воздух-поверхность" Х-38, которые она использует в Украине. Об этом сообщает The War Zone .

Ранее уже появлялись данные о применении ракеты Х-38 против украинских сил, однако информация была крайне ограниченной, а качество изображения оставляло желать лучшего.

На представленных сейчас кадрах можно увидеть ракету в версии Х-38МЛ, прикрепленную под фронтовым бомбардировщиком Су-34, а также непосредственно пуск самого боеприпаса.

Видео дня

Х-38МЛ является версией ракеты с лазерным наведением. Кроме нее существуют также варианты Х-38 с тепловизионным, спутниковым и активным радиолокационным наведением.

Отметим, что речь не идет об оружии game-changer. Ракета имеет достаточно большие (как для тактического оружия такого класса) размеры, а масса ее боевой части составляет "нескромные" 250 кг. Впрочем, Х-38 имеет ограниченную дальность - всего 40 км.

Применение такого оружия заставляет самолет-носитель приближаться к украинским ЗРК, что увеличивает шансы на его уничтожение. Кроме того, ракета является достаточно дорогой: гораздо дороже, чем управляемые бомбы с УМПК.

Россияне изготавливают новое авиационное оружие

В марте сообщалось, что в РФ начали массово производить сверхмощные трехтонные авиабомбы ФАБ-3000. Впрочем, будут ли устанавливать на них модули управления УМПК - не сообщалось.

Известно, что штатным носителем бомб такого типа выступает дальний бомбардировщик Ту-22М3, однако его не используют в качестве носителя бомб с УМПК.

Еще ранее стало известно, что россияне начали устанавливать модули УМПК на авиационные бомбы свободного падения ФАБ-1500М54. Такое оружие уже активно используют на фронте.

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