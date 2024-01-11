Украине нужны ПВО большого радиуса действия, истребители F-16, дальнобойные ракеты ATACMS, отметил эксперт.

Российские войска устанавливают на авиационные бомбы свободного падения ФАБ-1500М54 универсальные модули планирования и коррекции полета (УМПК), что делает их планирующими, сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Также бомба получила дополнительную установку обтекателя на носовую часть, для снижения сопротивления воздуха, добавил эксперт

"Пока сложно сказать, насколько массовое производство УМПК для полуторатонных бомб у врага, и насколько они адаптированы под тяжелую бомбу. Напомню, что УМПК для ФАБ-500М62 не всегда справлялись с сопротивлением воздуха и нередко разваливались во время полета", - отметил Коваленко.

Вместе с тем он считает, что данное обстоятельство делает еще более острым и актуальным вопрос передачи Украине 3-х основных составляющих борьбы с российской авиацией: системы ПВО большого радиуса действия, истребители F-16, дальнобойные ракеты ATACMS.

Реактивные Shahed-238 - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что возможно, россияне начали использовать в Украине новые дроны Shahed-238, оснащенные реактивным двигателем.

Военный эксперт Олег Катков рассказал, какие характеристики он имеет и чем отличается от уже "привычных" Shahed-136: "Shahed-238 с реактивным двигателем имеет ту же боевую часть и дальность, что и Shahed-136, но большую скорость, которая может ориентировочно составлять 400-600 км в час, что в 2-3 раза больше максимальной скорости Shahed-136".

Вас также могут заинтересовать новости: