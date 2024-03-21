Будут ли устанавливать на них модули управления УМПК - не сообщается.

Россияне начали массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам поездки министра Сергея Шойгу на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", - говорится в заявлении российского ведомства.

Сама по себе ФАБ-3000 является неуправляемой бомбой, которую разработали еще в СССР. Будут ли ее оснащать новым модулем управления - неизвестно.

По российским данным, использовать ФАБ-3000 официально может только дальний бомбардировщик Ту-22М3, однако этот самолет не умеет использовать бомбы с УМПК. Одним из основных носителей боеприпасов с этим модулем является фронтовой бомбардировщик Су-34, однако он в свою очередь официально не является носителем ФАБ-3000.

Возможно, впоследствии Су-34 и Ту-22М3 пройдут соответствующую модернизацию. Формально, препятствий для этого немного, ведь максимальная боевая нагрузка Су-34 достигает 12 тысяч килограмм при боевом радиусе 1000 киломентров.

Бомбы с УМПК - что известно

Универсальный модуль планирования и коррекции полета (УМПК) представляет собой навесной модуль, который превращает обычные неуправляемые бомбы (в частности, ФАБ-250 и ФАБ-500 М-62) в планерные бомбы - высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.

Применение оккупантами сверхмощных авиабомб на фронте

В последнее время россияне начали активно применять сверхмощные полуторатонные бомбы ФАБ-1500М54, оснащенные модулями планирования. Поэтому эксперты все чаще говорят о необходимости новых истребителей, которые могли бы сбивать их носители.

Также сообщалось, что российские УМПК получили новые антенны, которые могут эффективно подавлять системы радиоэлектронной борьбы, из-за чего эксперт предупредил об угрозе.

"И снова плохая новость от врага. Впервые в обломках УМПК был найден новый тип CRPA антенны "Комета" с новой 8-ми лучевой антенной системой", - сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

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