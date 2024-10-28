Ранее компания Streit Group поставляла бронированные машины ВПК "Вагнер".

Российские оккупационные войска получили новую партию бронетехники производства Streit Group. Как сообщает военно-технический портал Defence Blog, это подтверждают недавние видеоматериалы, распространенные в Telegram.

"Вероятно, для ВС РФ была закуплена партия разнообразной бронетехники неизвестного происхождения на базе Toyota Land Cruiser. Эти броневики могут быть из ОАЭ или Южной Африки", - отметил один из известных российских милблогеров "Военный осведомитель".

На видео можно увидеть более 20 автомобилей на базе модифицированных платформ Toyota Land Cruiser и Ford F-550. Речь идет о моделях Spartan SUT, Cobra и Cougar от производителя Streit Group из ОАЭ.

Видео дня

Пока непонятно, была ли бронетехника приобретена непосредственно у Streit Group или закуплена через третью страну. Однако эта компания ранее продавала свои машины в разные страны и рекламировала их на международных оборонных выставках.

Новая поставка дополняет ряд бронетехники, которая, как известно, есть на вооружении российской армии. Отмечается, что Streit Group имеет опыт поставки модифицированных бронированных машин для таких частных военных подрядчиков, как Wagner Group. В прошлом компания сотрудничала с российским ВПК, разрабатывая для "вагнеровцев" в зонах конфликта бронированные машины "Кондор"/ВПК-Урал.

"Хотя подробностей о последней поставке мало, эта ситуация подчеркивает продолжающиеся сложности на рынке оружия на фоне санкций и глобальной политики контроля над оружием", - добавляет Defence Blog.

Российская военная техника - последние новости

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ISW, Россия продолжает наращивать военное производство, и его темпы не замедлятся еще по крайней мере два года. Аналитики прогнозируют, что истощение запасов оружия и оборудования может не оказать существенного влияния на будущее российское военное производство.

В сентябре украинские военные захватили российский танк Т-90 "Прорыв", стоимость которого составляет полтора миллиона долларов. Тогда воины ВСУ отмечали, что внутри чувствовался запах краски, что говорит о том, что техника только-только начала использоваться в бою.

Во время операции в Курской области украинские десантники затрофеили немало вражеских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре машины Т-80БВМ и два Т-72.

Недавно бойцы механизированного батальона "К2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы затрофеили российский экспортный танк Т-90С.

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