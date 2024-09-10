Бойцы 68 ОЕБр (отдельной егерской бригады) захватили российский танк Т-90 "Прорыв", стоимость которого составляет полтора миллиона долларов. Воины ВСУ заявляют, что внутри еще чувствуется запах краски, что говорит о том, что техника только-только начала использоваться в бою, пишет "РБК-Украина".
Сейчас 68 ОЕБр находится на Покровском направлении, где враг превосходит наши силы и в живой силе, и в технике. Активно работает украинская артиллерия и дроны, которые уничтожают личный состав россиян и их бронемашины. Однако иногда удается забрать "трофейную" технику, когда враг убегает.
Помимо Т-90 "Прорыв" 2023 года изготовления, арсенал ВСУ пополнился танками Т-90, Т-80 и БМП.
Масса "Прорыва" составляет 48 тонн, стоимость — около $1,5 млн. Новая модификация этого танка имеет комбинированный ночной прибор видения для водителя и камеру заднего вида. На вооружении 125-миллиметровая пушка, ее дальность составляет до 3 километров. Всего от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 87 танков этого типа и захватили 18 единиц в рабочем состоянии.
Для захвата танка 68 ОЕБр провела очень сложную операцию из-за того, что россияне бросили его на открытой местности, сообщает издание. Из-за этого просто подойти к технике не было возможности, оккупанты сразу открывали огонь.
"Где-то в 8 часов утра мне позвонил заместитель командира бригады. Сказал, что техника находится в серой зоне. Один из видов техники, именно этот танк, стоит заведенный, с работающим двигателем, необходим такой бесшабашный танкист, который может зайти туда пешком, прыгнуть в танк и попытаться на нем уехать", – рассказал командир танкового взвода 68 ОЕБр "Физик".
Одним из таких бойцов оказался бывший пехотинец "Марин". Он вместе с другим военнослужащим на бронированном автомобиле в 15:00 того дня поехали в сторону "трофея", но при высадке попали под обстрел россиян. Бывший пехотинец получил контузию, но смог выйти на связь и заявить, что он готов продолжить операцию самостоятельно, так как другого бойца отбросило взрывной волной.
К десяти вечера "Марин" оказался на последней позиции украинской стороны.
"Он собрался с духом и пробежал 70 метров в танк, вскочил в него, проверил, все ли работает. Мотор еще был заведен, еще работал. И поехал на нем в расположение нашего подразделения. Когда мы наблюдали за этим через дроны, дали указание всей линии обороны, что едет наш танк, чтобы его не уничтожили, потому что танк был весь в "Z-ках", – вспомнил его побратим.
Позже украинские военнослужащие узнали, что из танка не было совершено ни единого выстрела. А пробег составлял всего 500 километров.
Покровское направление
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что интенсивные бои на Донецком направлении продолжаются, но Россия не приблизилась к захвату Покровска. В Пентагоне заявляют, что воины ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление на этом участке фронта.
Кроме того, один из военных рассказал, что россияне на Покровском направлении штурмуют "голой" пехотой без использования бронетехники.