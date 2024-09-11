Даже после истощения всех запасов советской техники темпы военного производства в России существенно не снизятся.

Россия продолжает наращивать военное производство, и его темпы не замедлятся еще по крайней мере два года.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики в Германии, Россия значительно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы с 2022 года. Аналитики прогнозируют, что истощение запасов оружия и оборудования может не оказать существенного влияния на будущее российское военное производство.

По данным аналитиков, в период с последнего квартала 2022 года по второй квартал 2024 года Россия увеличила производство:

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танков - на 215%, с 123 до 387 в квартал;

бронетехники - на 141%, с 585 до 1409;

артиллерийских орудий - на 149%, с 45 до 112;

систем ПВО малой дальности - на 200%, с девяти до 38;

систем ПВО средней и большой дальности - на 100%, с 6 до 12;

БПЛА Lancet - на 475%, с 93 до 535.

Отмечается, что такой высокий рост обусловлен тем, что 80 процентов российского производства бронетехники и танков было результатом модернизации существующих корпусов из уже существующих запасов, а не производства новых машин.

В то же время аналитики предупреждают, что когда существующие запасы России закончатся, производство российской бронетехники сократится лишь незначительно.

"Кильский институт оценил, что темпы производства бронетехники в России снизятся, начиная с 2026 года, поскольку Россия сжигает свои запасы советских времен, но Россия, вероятно, откроет новые производственные линии в ближайшие годы, чтобы подготовиться к смягчению этого эффекта. Россия, скорее всего, будет производить 350 современных танков в год после 2026 года, даже если не откроет дополнительные производственные линии", - пишет ISW.

Кильский институт также предупредил, что Россия работает над увеличением внутреннего производства артиллерии и ПВО, и над снижением своей зависимости от уже существующих запасов таких систем. Кроме того, поставки из КНДР дали России "сильный избыток" артиллерийских боеприпасов, и, по оценкам института, РФ выпускает 10 000 снарядов в день.

Запасы военной техники в России

Ранее аналитики прогнозировали, что уже под конец текущего года в России может закончиться военная техника.

А по прогнозам издания The Economist, при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут "критической точки истощения" ко второй половине следующего года.

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