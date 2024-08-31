Украинское войско усилил, в частности, новейший российский Т-90М.

С начала боев на Курщине бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины затрофеили уже семь вражеских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре машины Т-80БВМ и два Т-72.

Как сообщается в Telegram бригады, захваченные танки станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак Львовских десантников в будущих боях с россиянами. "Я всегда мечтал затрофеить российский танк", - говорит в обнародованном видео военнослужащий Богдан. Именно он вместе с побратимами и представителями СБУ сумел захватить несколько новеньких Т-80БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев на Курщине.

По словам офицера-танкиста Галицкой бригады Дмитрия, захваченные машины находятся в разном техническом состоянии, начиная от того, что в некоторых только проблемы со связью, до необходимости капитального ремонта других.

Захват Т-90М "Прорыв" произошел во время одной из рейдовых операций бойцов 80 ОДШБр в тыл врага, где они должны были осуществить зачистку вражеских позиций. "Этот танк запускается, ездит. Нам остается только разобраться с системой управления огнем и заставить ее работать в сторону противника", - отметил военный.

Один из танков Т-80БВМ удалось захватить во время боев в районе города Суджа. Тогда десантники проводили доразведку и обнаружили заброшенный российский танк с помощью беспилотника.

"Т-80 для нас достаточно интересны, будет просто их освоить. Они находятся в хорошем техническом состоянии и если посмотреть, пробег у них под 80 км. Можно сказать, что только сошли с конвейера. Т-72 находятся в достаточно плохом состоянии, это не современная техника. Видно, что их использовали давно и сейчас пытаемся их восстановить", - рассказали военные.

Галицкие десантники отмечают, что трофеи - это для них хорошее усиление. Наши военные считают, что проблема у россиян с танками Т-80 была потому, что на них работали не очень обученные экипажи. "Даже если посмотреть на загрузку боеприпасами техники можно понять, что это делали необученные или плохо обученные люди", - говорят десантники.

Интересные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в августе Украина развернула операцию по наступлению в Курской области РФ. Сейчас она продолжается и дает свои результаты. Как писало издание The Hill, операция украинских войск в Курской области РФ подорвала моральный дух оккупантов. Отмечалось, что многие прозвали маневр ВСУ безрассудной авантюрой из-за краткосрочного характера предыдущих операций. Но влияние боев на территории РФ заметно далеко за пределами поля боя, поскольку это демонстрирует беспорядок внутри Кремля.

Издание пишет, что по мере развертывания Курской операции становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, чем застал противника врасплох.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ссылаясь на собственные подсчеты, информировал, что только за последнюю неделю ВСУ взяли под контроль в Курской области 31 квадратный км территории, в среднем украинские бойцы продвигаются на 4,5 квадратный км в сутки.

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