Ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров должны быть изготовлены на мощностях в Испании в течение 2024-2027 годов.

Филиал концерна Rheinmetall в Испании, Rheinmetall Expal Munitions, получил контракт стоимостью 300 миллионов евро на производство ракет с дальностью стрельбы до 300 километров для ракетных систем SILAM, которые будут производиться для испанской армии.

Как пишет портал Infodefensa, эти ракеты должны быть изготовлены на мощностях в Испании в течение 2024-2027 годов, в стоимость контракта включено не только производство ракет, но и "дополнительные услуги и другие системы".

Как добавляют аналитики Defence Express, в сообщении не раскрывается не просто количество ракет, которые Rheinmetall Expal Munitions должен изготовить в следующие несколько лет, но даже тип ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров.

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"Хотя здесь речь о том, что один из ведущих оружейных концернов Европы (точнее его филиал в Испании) получил контракт на налаживание производства дальнобойных ракет под аналог HIMARS, и нашей стране такое оружие было бы крайне необходимо", - отмечают аналитики.

Ракетная система SILAM - что известно

Аналитики отмечают, что ракетная система SILAM для испанской армии - это локализованная версия ракетной системы PULS израильской разработки.

Контракт на производство и поставку ракетных систем SILAM для Испании был заключен в декабре 2023 года. Стоимость сделки составила 700 миллионов евро, ее условия предусматривают изготовление и поставку до 2025 года включительно 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих машин, двух эвакуационных и шестиразведывательных машин, 10 командно-штабных машин для управления стрельбой.

Кроме того, в стоимость контракта была также включена поставка аппаратуры и инфраструктуры для обслуживания. Тогда же заявлялось, что испанские военные намерены заказать такую номенклатуру ракетного вооружения к SILAM: 16 блоков на 288 управляемых ракет с дальностью до 35 километров; 28 блоков на 112 ракет с дальностью до 150 километров; 32 блока на 64 ракеты с дальностью до 300 километров; 32 блока на 216 учебных ракет с дальностью пуска до 15 километров.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины

18 октября Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" образовали совместное предприятие ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность". Сообщалось, что оно будет проводить обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине партнерами.

Недавно стало известно, что Rheinmetall откроет завод по производству боеприпасов в Украине. Завод будет выпускать "шестизначное количество" снарядов калибра 155 мм, а также метательные снаряды.

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