Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" наконец зарегистрировали СП.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" (правопреемник государственного концерна "Укроборонпром") образовали совместное предприятие.

Об этом во время немецко-украинского бизнес-форума, который проходит в Берлине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами Украине.

"СП будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами Украине. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG", - отметил глава правительства.

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По его словам, ООО "Рейнметалл – украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября.

"Создание совместного предприятия является без преувеличения знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира", - добавил Шмыгаль.

Также он добавил, что провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, в разговоре с которым сосредоточили внимание на разносторонней поддержке Украины.

"Германия играет важную роль в укреплении обороноспособности Украины, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией. Спасибо за это и рассчитываем на дальнейшую непоколебимую поддержку. Акцентировал также на вопросе использования замороженных российских активов. В частности через международный компенсационный механизм", - отметил он.

Rheinmetall в Украине - что известно

В июле 2023 года стало известно, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение 3 месяцев.

Для этого немецкий концерн собирался открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники. Немецкие власти дали на это разрешение.

В сентябре в Rheinmetall раскрыли, чем будет заниматься предприятие.

Отмечалось, что в начале сотрудничество должно сосредоточиться на техническом обслуживании и ремонте техники, которую ВСУ передали союзники. Затем в планах - совместное производство отдельных видов оборонной продукции в Украине.

В начале октября стало известно, что Rheinmetall получил большой заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках соглашения с правительством Германии, призванного пополнить запасы Бундесвера снарядами Assegai.

24 октября 2023 года СМИ узнали детали. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Politico заявил, что совместное с Rheinmetall предприятие станет первым из трех совместных компаний, целью которых является размещение производства вооружений в Украине.

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