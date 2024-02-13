В концерне отметили, что потребности Украины превышают возможности Германии.

Украине нужно более двух миллионов снарядов в год. Немецкое производство не способно удовлетворить эту потребность.

Соответствующее заявление сделал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Bild. По его словам, Германии понадобится "от десяти до 15 лет" на пополнение собственных запасов.

"В целом, мы хотим производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год до 2025 году", – сказал Паппергер, призвав правительство страны реалистично подойти к оснащению Бундесвера вооруженными дронами.

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"В Украине ведется новый тип войны с использованием беспилотников, и здесь все еще идут дебаты о том, стоит ли вооружать беспилотники", – добавил он.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины

18 октября Rheinmetall и "украинская оборонная промышленность" образовали совместное предприятие ООО "Рейнметалл-украинская оборонная промышленность".

Сообщалось, что оно будет проводить обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине партнерами. Кроме того, там будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall.

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