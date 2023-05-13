Сотрудничество включает в себя техническое обслуживание и ремонт бронетехники, параллельно ведется подготовка строительства танков.

Немецкий концерн Rheinmetall становится центральным поставщиком местного оборудования в Украине.

Он создал совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром", как подтвердили Handelsblatt.

"Контракты подписаны", - сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Сотрудничество включает в себя техническое обслуживание и ремонт бронетехники, параллельно ведется подготовка строительства танков.

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"Сотрудничество по танкам - это только первый шаг", - отметили журналисты.

Rheinmetall будет владеть 51-процентным большинством в новой компании, а также возьмет на себя управление компанией. Руководство происходит от Rheinmetall.

"Украина выигрывает от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военной техники из Германии", - заявил Армин Паппергер.

Паппергер недавно был в Украине, чтобы обсудить основы сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским. В настоящее время Киев зависит от поддержки западных стран для проведения запланированного весеннего наступления на российские войска.

Немецкий концерн Rheinmetall в Украине - детали

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall готов производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы, подтвердил глава концерна Армин Паппергер. Уже в ближайшие недели крупнейшая оборонная компания Германии попытается заключить соответствующие соглашения.