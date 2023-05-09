Ранее в Rheinmetall уже высказывались, что не против идеи построить в Украине танковый завод, не дожидаясь окончания войны.

Немецкий концерн Rheinmetall готов производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы, подтвердил глава концерна Армин Паппергер.

Уже в ближайшие недели крупнейшая оборонная компания Германии попытается заключить соответствующие соглашения, пишет Bild.

Планируется создать с украинскими компаниями совместные предприятия по производству самоходных систем, ПВО и боеприпасов. "Таким образом мы дадим Украине возможность защищать себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Паппергер. По его словам, инвестировать в новые заводы должны власти Украины.

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Rheinmetall и Украина - что известно о сотрудничестве

Еще в феврале 2023 года Rheinmetall заявил о готовности поставить украинской армии Panther - самый современный боевой танк в мире.

После чего следовало заявление оружейной компании о желании построить в Украине танковый завод, не дожидаясь конца войны. Это предприятие могло бы производить до 400 танков в год.

На фоне таких позитивных новостей, в марте 2023 года, президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Rheinmetall во главе с Паппергером. Стороны тогда обсудили перспективы развития отношений государства с оружейниками ФРГ. Никаких подробностей встречи пресс-служба президента не приводила.

Затем стало известно об открытии Rheinmetall центра технического обслуживания украинского оружия в Румынии.

А в мае этого года Rheinmetall заявил о планах увеличить производство боеприпасов с целью помощи Украине - до 600-700 тысяч снарядов в год.

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