По словам министра, об этом может свидетельствовать последний визит Ким Чен Ына на оборонный завод.

Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сок считает, что КНДР может продать РФ новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем, которые оккупанты уже используют против Украины.

В интервью агентству Yonhap министр заявил, что дальнейшие испытания оружия в Северной Корее может вызвать эскалацию напряженности накануне выборов в его стране и США.

Пропагандистское издание КНДР KCNA писало, что диктатор Ким Чен Ын посетил оружейные заводы 10 января и указал на недавние "недостатки" в производстве боеприпасов, отметив стратегическую важность основных видов вооружений. Кроме того, он осмотрел мобильные пусковые установки ракет малой дальности.

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Министр обороны Южной Кореи предполагает, что подобный визит связан с вероятными поставками КНДР оружия в Россию, поскольку обе страны усиливают военное сотрудничество.

Шин Вон Сок подчеркнул, что КНДР может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в январе 2024 года и запустить ракету дальнего радиуса действия "под нормальным углом" для эскалации накануне ключевых выборов в Южной Корее и США.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с ориентировочной дальностью полета 100-180 километров", – рассказал глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что ранее КНДР сообщала о развертывании этих ракет для фронтовых войск. По мнению Шина, Ким может продать по крайней мере часть из этих боеприпасов России.

"Учитывая недавнюю торговлю оружием, Я думаю Северная Корея могла продать их России", - сказал министр.

По оценкам Шина, по состоянию на конец декабря 2023 года, КНДР предоставила РФ около 5 000 контейнеров с вооружением, которые могут вместить около 2,3 млн снарядов калибра 152-мм или около 400 000 артиллерийских снарядов калибра 122-мм.

Он обеспокоен вероятным предоставлением Россией технологической помощи северокорейской программе вооружений в обмен на торговлю оружием, в том числе шпионским спутником Пхеньяна.

Ракеты КНДР в Украине

Недавно Вашингтон заявил, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, предоставив это оружие российским захватчикам.

Кремль отказался комментировать заявления США и Украины о том, что Москва выпустила северокорейские ракеты по украинским целям, но также обвинил Киев в использовании ракет, произведенных западными странами, для ударов по целям в России.

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