Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сок считает, что КНДР может продать РФ новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем, которые оккупанты уже используют против Украины.
В интервью агентству Yonhap министр заявил, что дальнейшие испытания оружия в Северной Корее может вызвать эскалацию напряженности накануне выборов в его стране и США.
Пропагандистское издание КНДР KCNA писало, что диктатор Ким Чен Ын посетил оружейные заводы 10 января и указал на недавние "недостатки" в производстве боеприпасов, отметив стратегическую важность основных видов вооружений. Кроме того, он осмотрел мобильные пусковые установки ракет малой дальности.
Министр обороны Южной Кореи предполагает, что подобный визит связан с вероятными поставками КНДР оружия в Россию, поскольку обе страны усиливают военное сотрудничество.
Шин Вон Сок подчеркнул, что КНДР может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в январе 2024 года и запустить ракету дальнего радиуса действия "под нормальным углом" для эскалации накануне ключевых выборов в Южной Корее и США.
"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с ориентировочной дальностью полета 100-180 километров", – рассказал глава оборонного ведомства.
Он напомнил, что ранее КНДР сообщала о развертывании этих ракет для фронтовых войск. По мнению Шина, Ким может продать по крайней мере часть из этих боеприпасов России.
"Учитывая недавнюю торговлю оружием, Я думаю Северная Корея могла продать их России", - сказал министр.
По оценкам Шина, по состоянию на конец декабря 2023 года, КНДР предоставила РФ около 5 000 контейнеров с вооружением, которые могут вместить около 2,3 млн снарядов калибра 152-мм или около 400 000 артиллерийских снарядов калибра 122-мм.
Он обеспокоен вероятным предоставлением Россией технологической помощи северокорейской программе вооружений в обмен на торговлю оружием, в том числе шпионским спутником Пхеньяна.
Ракеты КНДР в Украине
Недавно Вашингтон заявил, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР.
Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, предоставив это оружие российским захватчикам.
Кремль отказался комментировать заявления США и Украины о том, что Москва выпустила северокорейские ракеты по украинским целям, но также обвинил Киев в использовании ракет, произведенных западными странами, для ударов по целям в России.