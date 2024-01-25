Боевая часть ракеты была изготовлена в конце 2023 года и совсем недавно ее установили в ракету Х-101 на МКБ Радуга в Дубно под Москвой.

Военный аналитик Олег Катков рассказал о российской ракете Х-101, боевая часть которой, изготовленная в 2023 году, не взорвалась в ходе нанесения россиянами удара по Киеву.

"Номер партии 90-й, произведено в 2023 году. Эта маркировка была нанесена на боевую часть Х-101, которая была использована для удара по Киеву, и она не взорвалась. Потом ее разминировали, появились в распоряжении фотографии конкретно с этой маркировкой", - рассказал главный редактор военного портала Defense Expressв в эфире Radio NV.

Он уверен, что это говорит о том, что боевая часть ракеты была изготовлена в конце 2023 года и совсем недавно ее установили в ракету Х-101 на МКБ Радуга в Дубно под Москвой.

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"После этого она сразу поехала на авиабазу, была подвешена под самолет Ту-95МС, который выпустил ее по Киеву", - заявил аналитик.

Он назвал "устойчивой тенденцией", когда серийные номера маркировки на обломках российских крылатых ракет свидетельствуют, что их произвели недавно.

"Раньше, за счет серийных номеров, было известно о том, что сегодня первый квартал, вот они в первом квартале ее использовали. А здесь речь идет уже в разрезе месяцев", - добавил он.

Россиийские ракеты с конвеера - детали

Во время ракетной атаки по Украине 23 января Россия использовала крылатые ракеты, которые только недавно были произведены. Как говорится в анализе портала Defence Express, об этом свидетельствует маркировка боевой части ракеты Х-101, которая не взорвалась.

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