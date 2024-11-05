Ракеты прошли модернизацию, в частности, получили современные головки самонаведения, отметил эксперт.

Россия, вероятно, накопила не менее пятисот сверхзвуковых ракет типа "Оникс".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обращает внимание на это в связи со стартом отопительного сезона и в контексте с тем, что перехватывать такие ракеты могут только зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

Как поясняет обозреватель, с ноября 2023 года Россия не применяли ракеты П-800 "Оникс". При этом производство указанного сверхзвукового оружия составляет в среднем одну единицу в 2-3 дня. Таким образом, как предполагает аналитик, ежемесячно подразделения ЗС РФ получают до двух десятков таких ракет.

Видео дня

"За период настолько длительной паузы их накопилось у РОВ не менее 500 единиц, с учетом имевшихся запасов! Весной этого года П-800 "Оникс" прошли модернизацию и обзавелись более современными активными головками самонаведения и не только. Эта модернизация повышает точность ракеты, а так же повышает устойчивость к воздействию комплексами РЭБ", - подчеркнул Коваленко.

Он обращает внимание, что враг использовал П-800 "Оникс", как правило, по югу Украины, Одесской и Николаевской областям:

"Основная проблема заключается в том, что перехватывать "Ониксы" могут только зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T".

Продолжается война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики били по югу Украины (Одесской, Николаевской областям) ракетами "Оникс" чаще, чем по другим регионам. "Оникс" сверхзвуковая и противокорабельная, что делает ее мало уязвимой для систем противовоздушной обороны Украины, и россиянам такое вооружение удобно использовать в прибрежных областях.

Напомним, береговой ракетный комплекс "Бастион" оснастили новой активной головкой самонаведения. По словам экспертов, разработанные изначально как противокорабельные ракеты, "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты.

Отмечалось, что в РФ одновременно ведется работа по обеспечению неуязвимости "Ониксов" к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: