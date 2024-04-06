Противнику удобно использовать ракеты "Оникс" в прибрежных регионах, отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга украинского государства.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские захватчики бьют по югу нашей страны - Одесской, Николаевской областям, ракетами "Оникс" чаще, чем по другим регионам.

Ракета "Оникс" сверхзвуковая и противокорабельная, что делает ее мало уязвимой для систем противовоздушной обороны Украины, и россиянам такое вооружение удобно использовать в прибрежных областях, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашего государства Наталья Гуменюк в эфире канала "FreeДом".

"…Одесская, Николаевская область - это как раз регионы, расположенные на побережье Черного моря, и достаточно мощный потенциал этих регионов сосредоточен на береговой линии. Поэтому тут ракеты "Оникс" враг использует максимально часто в сравнении с другими регионами", - объяснила она.

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В ночь на 5 апреля россияне атаковали юг украинского государства дронами-убийцами. В частности, в Одесской области целью противника была энергетическая инфраструктура. Украинские воины сбили все четыре беспилотника противника, которые атаковали регион.

В ночь на 6 апреля враг запустил по украинской земле и дроны, и ракеты. В частности, под ударом оказались Запорожье и Харьков, есть жертвы и разрушения. Защитники Украины ликвидировали три российские ракеты и 28 беспилотников.

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