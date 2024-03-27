Базовая версия ракеты П-800 предназначена для борьбы с надводными кораблями.

Сверхзвуковую противокорабельную ракету "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" оснастили новой активной головкой самонаведения. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Милитарный.

"Разработанные изначально как противокорабельные ракеты "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты", - говорится в сообщении одного из источников.

По словам другого, сейчас в России "одновременно ведется работа по обеспечению неуязвимости "Ониксов" к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ". Официального подтверждения этому пока нет.

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Украинские эксперты сдержанно реагируют на разработку новой версии, делая акцент на недостатках предыдущей.

"Достаточно длительная пауза применения данных ракет может быть вызвана именно тем, что будучи редкой и дорогой, она не выполняла в полной мере возлагаемые на нее задачи. Не исключено, что в ближайшей перспективе ее снова введут в применение для испытания, скажем так, модернизированной версии в реальных боевых условиях", - говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

П-800 "Оникс" - справка

"Оникс" является советской/российской сверхзвуковой противокорабельной ракетой среднего радиуса действия, предназначенной для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракета имеет вес 3000 кг, вес ее боевой части составляет 300 кг. Благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю, "Оникс" может развивать скорость 2.6 М (3180 км/ч). Дальность П-800 - до 600 км.

Россия применяет "Циркон"

Кроме "Оникса", Россия активно использует против Украины и другие противокорабельные ракеты, в частности гиперзвуковую 3М22 "Циркон".

Это достаточно опасное оружие, впрочем, по мнению экспертов, скорость и точность "Циркона", которые ранее были заявлены россиянами, не соответствуют действительности.

Кроме того, специалисты обратили внимание на относительно небольшую боевую часть 3М22 "Циркон", вес которой составляет около 100-150 кг.

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