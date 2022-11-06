Среди целей оккупантов - объекты энергетики.

Россияне накапливают силы для нового массированного удара по украинским городам.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 6 ноября, для этого Россия заказала у Ирана баллистические ракеты.

Зеленский уточнил, что речь идет прежде всего об ударах по энергетической инфраструктуре.

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"Государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего, энергетической. Для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", - сказал он.

Глава государства отметил, что обсудил сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об ответственности Ирана в участии в вооруженной агрессии Кремля.

"Иранский режим должен быть наказан. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать эту войну... Каждый, кто помогает продолжать России эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Иранские дроны на войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия почти исчерпала первую партию иранских дронов в количестве около 300 единиц: "Большинство из них мы научились уничтожать, сбивать. Процент значительный, но, к сожалению, не 100-процентный".

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