Их отправят сразу после окончательной ратификации.

Депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев заявил, что поставка Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года.

Мирчев, который является одним из инициаторов проекта, рассказал детали LIGA.net.

По словам болгарского депутата, окончательная ратификация отправки БТР состоится в начале сентября, после чего технику смогут отправить в Украину. Эти БТР никогда не использовались, однако они были произведены в 1960-1970-х годах, а в 1980-х технику причислили к внутренним войскам. Позже ее отправили на хранение на склады МВД.

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"Более 40 лет пылятся на складах и несут лишь расходы на их охрану и содержание", – добавил Мирчев.

Сама же Болгария, предоставляя Украине эти БТРы, надеется на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

Военная помощь Болгарии для Украины

Президент Болгарии Румен Радев до полномасштабного вторжения РФ в Украину отметился скандальными заявлениями. В частности, утверждал, что Крым якобы российский.

После 24 февраля 2022 года Радев выступал против поставок оружия Украине, хотя в первые месяцы София отдала на нужды ВСУ львиную долю импортных боеприпасов.

21 июля депутаты парламента Болгарии поддержали передачу Украине бронетранспортеров.

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