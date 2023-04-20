Для этого выделят почти один миллиард крон.

Дания и Нидерланды планируют вместе передать Украине 14 танков Leopard 2. Поставить их смогут в начале 2024 года.

Как сообщает nyheder, эту технику передадут в дополнение к уже анонсированным до 100 подержанных машин Leopard 1. По словам министра иностранных дел Ларса Льоке Расмуссена, Дания лидирует среди стран, поставивших Украине больше всего танков.

"Это не датские танки. Это сотрудничество над танками, которые не датские, но приобретаются в сотрудничестве с Нидерландами. Некоторые поставляются бесплатно", - подчеркнул и. о. министра обороны Троельс Лунд Поульсен.

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Отмечается, что объем этой помощи составляет примерно один миллиард крон, из которых половина, то есть полмиллиарда, приходится на Данию, а другая - на Нидерланды. Поульсен добавил, что к концу 2023 по крайней мере 80 танков Leopard 1 попадут в Украину.

Танки для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, во второй половине апреля должны отправиться в Украину танки Leopard, обещанные Испанией. При этом шесть машин нуждаются в переоборудовании и проверке боеготовности.

18 апреля Вооруженные силы Канады показали процесс подготовки танков Leopard 2A4 для Украины к перевозке на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17.

19 апреля стало известно, что Великобритания подарила Украине эскадрон из 14 своих танков Challenger 2.

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