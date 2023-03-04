Пекин рассчитывал провернуть операцию незаметно, но теперь поставки под большим вопросом.

Руководство Китая разозлилось на Кремль, который допустил утечку на Запад информации о переговорах по поставкам китайского оружия в Россию. Об этом неназванный европейский чиновник рассказал журналистам The Economist.

"Китай хотел, чтобы любая поддержка оставалась в секрете. Он знает, что поддержка российской кампании [по завоеванию Украины] подорвет его претензии на роль нейтрального посредника", – пишет издание.

Отмечается, что Китай и так уже нарвался на критику Запада со своим "мирным планом" для Украины, а поставка оружия "еще больше отравит отношения" с Америкой и Европой.

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Запад опасается поставок китайского оружия в Россию

В ходе полномасштабного вторжения в Украину российская армия понесла колоссальные потери, на которые Кремль, очевидно, не рассчитывал изначально. Это привело в том числе к снарядному голоду в российских подразделениях.

Как ранее узнали СМИ, сейчас Россия надеется получить от Китай оружие, которое компенсирует ранее понесенные потери. В первую очередь речь идет о снарядах и самой артиллерии.

Власти Китая в свою очередь категорически отрицают, что планируют поставлять оружие в Россию и обвиняют США в разжигании войны поставками оружия Украине.

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