Украинская авиация уступает российской количественно и качественно.

Украине нужен именно многоцелевой самолет F-16, поскольку он способен выполнять боевые задачи как в тылу, так и на передовой. И поскольку этот самолет есть на вооружении многих стран, добиться его поставки будет проще.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "24 каналу".

Он отметил, что для успешного выполнения боевых задач украинским самолетам нужно заходить в глубь обороны противника, где действуют его системы ПВО и истребители. Самолеты, которыми сегодня располагает Украина, на это неспособны, поскольку уже сильно устарели.

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"Современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и т.д", – пояснил Игнат.

Спикер отмечает, что в идеале Украине нужен универсальный многоцелевой самолет. F-16 является лучшим кандидатом, поскольку это самый распространенный в мире самолет этого класса и отвечает нашим потребностям.

"Самолеты типа "МиГ" и "Су" не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахиды". Да, периодически это удается, но это скорее исключение, чем правило, эффективность откровенно низкая. F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит сбивать эти цели действительно эффективно", – пояснил Игнат.

Кроме того, F-16 способен успешно работать по наземным и морским целям, в том числе с дальнего расстояния. Для этого у самолета есть широкий арсенал различного вооружения.

При этом заполучить F-16 будет проще, чем более новые самолеты, поскольку сейчас некоторые страны начали перевооружать свои ВВС и потому избавляются от "шестнадцатых". По словам Игната, украинские аэродромы уже сейчас готовы принимать этот тип самолета.

"Для защиты такого большого государства как Украина нам нужно примерно 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать 4-5 бригад", – считает спикер.

По его словам, сейчас в Украине 5 истребительных бригад, бригада штурмовиков, бригада бомбардировщиков и транспортные бригады. Но поскольку F-16 – это универсальный самолет, который способен выполнять большинство этих задач, то общая численность боевой авиации может стать ниже, чем сегодня.

Украина добивается поставок самолетов от стран-партнеров

Боевая авиация остается самым слабым местов военной помощи Украине от стран-партнеров. До сих пор имели место лишь ограниченные поставки вертолетов, запчастей к самолетам и небольшого числа самолетов советского производства.

Известно, что сейчас Польша и еще несколько стран работают над вопросом поставки некоторого количества МиГ-29. Но и это снова довольно старые и слабые машины.

В настоящее время ряд американских сенаторов пытаются убедить администрацию Байдена и Пентагон в необходимости отправить в Украину самолеты F-16, на поставке которых настаивает Киев.

На этом фоне в США состоялись тестовые "полеты" украинских пилотов на тренажерах, имитирующих американские самолеты. В Пентагоне достаточно высоко оценили уровень подготовки украинских соколов.

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