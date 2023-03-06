Украине нужно усиливать противовоздушную оборону, отметил министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил истребители F-16 и штурмовики А-10 Thunderbolt, указав на то, какие из них более подходят для ответа на стоящие перед Украиной вызовы.

"Украине нужно усиливать противовоздушную оборону. А самолет - это платформа, являющаяся элементом в первую очередь ПВО. Поэтому нам нужны самолеты, которые способны как элемент ПВО увидеть в воздухе вражеский самолет и нанести ему поражение, сбить крылатую/баллистическую ракету и при необходимости нанести удар по наземным целям (склады, командные пункты, скопления техники). Должны быть в наличии запчасти, инженеры, документация и места хранения", - заявил он в интервью Liga.net.

При этом Резников назвал А-10 Thunderbolt "трудной летучей крепостью, которая может "насыпать" на танковые колонны", но они давно не ходят:

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"Этот самолет далеко не видит и слишком медленный. Их много в США, но они не воюют. Они стары, у них нет запчастей, и обслуживать их невозможно. Я эти самолеты обсуждал еще в марте прошлого года и получил ответ: "Не может эта медленная крепость противостоять быстрым самолетам россиян".

Напомним, выступал за предоставление Украине штурмовой авиации (А-10 Thunderbolt) глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Американские истребители F-16 для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 "не будет мудрым использованием ресурсов", необходимых Украине для победы в войне с Россией.

Тем временем генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские Силы обороны сейчас нуждаются в оружии и боеприпасах к нему. По его словам, после обещанных танков Leopard 2, совсем не лишними будут и истребители F-16.