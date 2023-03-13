Это важно для понимания, насколько быстро наши летчики смогут овладеть западными самолетами.

В США достаточно высоко оценили уровень украинских военных летчиков.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он заявил о готовности ряда стран-союзников готовить наших военных на самолетах западного образца. Пока остается вопрос только в типе боевой платформы.

"Тогда обучение может проходить там, где есть такое вооружение, учебно-тренировочная база. В США изучался наш опыт, есть положительные моменты, американцы высоко оценивают уровень наших пилотов, которые будут отправлены на обучение", — подчеркнул Игнат.

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По его словам, сейчас Украина имеет только советскую авиацию, а в США оценивали, насколько быстро наши летчики смогут овладеть новыми западными самолетами.

"На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести обучение как можно быстрее", — подытожил представитель.

Истребители для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит от партнеров современные истребители нескольких типов.

Недавно стало известно, что двое украинских летчиков проходят тестирование на военной базе США. В Воздушных силах пояснили, что американские специалисты определяют уровень знаний и умений наших пилотов, а также выясняют, сколько времени может занять их потенциальное обучение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что не ожидает скорых поставок истребителей Украине.

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