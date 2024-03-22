Стефанишина говорит, что ситуация "очень плохая", поскольку сегодня мир не может мобилизовать оружие и средства для подавления российской агрессии.

За два последних месяца Украина получила лишь 10% от запланированной международной финансовой помощи и не получила запланированную в рамках "Рамштайн" военную помощь. Об этом во время выступления на 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Комментируя длительную задержку с предоставлением Украине пакета военной помощи от США, она отметила, что американские партнеры призывают Украину к более сдержанной реакции на ситуацию с выделением пакета помощи от США, но ситуация уже "очень плохая", поскольку сегодня мир не может мобилизовать оружие, как и средства, и любые другие ресурсы. При этом, пользуясь этим, Российская Федерация пытается истощить даже те ресурсы, которые есть сейчас.

"Хочу обратить внимание, что уже сейчас ситуация очень плохая. Я процитирую нашего министра финансов: только за прошедшие два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств (международной помощи), необходимых для выживания государства. Так же не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" с более чем 50-ю странами мира. Если решение будет, скорее всего, оно будет на этот год", - сказала вице-премьер.

В то же время она не уточнила, идет ли речь о каком-то конкретном пакете оборонной помощи, или в целом об обещанной поддержке союзников. По ее словам, пока нет положительных прогнозов по этим вопросам.

"Вчера утром я вернулась из Брюсселя и, синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичны", - сказала Стефанишина.

Помощь Запада Украине - что стоит знать

В Белом доме уверены, что Конгресс США одобрит пакет помощи Украине. 20 марта советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ни о каком "плане Б" речь не идет, потому что удастся реализовать именно "план А" - добиться двухпартийного голосования в Палате представителей за пакет помощи для Украины.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США не позволят Украине проиграть в войне с Россией. По его словам, Штаты остаются настроенными обеспечивать Украину ресурсами, которые ей нужны для противодействия агрессии Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: