Штаты остаются настроенными обеспечивать Украину ресурсами, которые ей нужны для противодействия агрессии Кремля, отметил министр обороны США.

Продолжается война в Украине, и Соединенные Штаты Америки не позволят Киеву проиграть России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Министр обороны США отметил, что войска Украины сталкиваются с суровыми условиями и жесткой борьбой, а гражданское население постоянно вынуждено терпеть обстрелы российскими ракетами и иранскими дронами.

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В то же время Остин уверяет, что США не отступят от поддержки Украины, которая не собирается сдаваться. "Сегодня наше послание четкое: Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не позволит Украине потерпеть поражение. И свободный мир не позволит Украине проиграть", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины объемом на 300 миллионов долларов. "Это чрезвычайная мера в поддержку наиболее насущных потребностей Украины насчет противовоздушной обороны, артиллерии и противотанковых возможностей", - сказал Остин.

По его словам, Соединенным Штатам удалось предоставить этот очень важный пакет помощи благодаря нахождению сэкономленных ресурсов. "Мы остаемся настроенными обеспечивать Украину ресурсами, которые ей нужны для противодействия агрессии Кремля", - сказал Остин.

Важные новости Украины сейчас стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 марта Белый дом объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В частности, новый пакет включает снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

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