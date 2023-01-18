Именно столько танков понадобится для наступления ВСУ, писали ранее эксперты.

Польша расчитывает на передачу западными странами до 100 боевых танков для Украины, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, которого цитирует Bloomberg.

Моравецкий отметил, что призывал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине Leopard в достаточном количестве.

По словам польского премьера, Варшава уже зарезервировала 14 своих танков Leopard для Украины: "И теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танков из других стран ЕС".

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Танки Leopard для Украины – что известно

Во время посещения Львова 16 января польский президент Анджей Дуда заявил о готовности передать Украине роту немецких Leopard. Однако в Берлине по этому поводу до сих пор ведутся дискуссии.

Без политического решения Шольца передача оружия немецкого производства невозможна. Хотя в СМИ допускают, что союзники смогут уговорить Берлин.

После отставки с поста министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, сопротивлявшаяся поставкам бронированной техники Украине, ее преемник сделает их "своим приоритетом", писал Reuters.

Масла в огонь подлила Британия, первая в западной коалиции официально одобрившая передачу ВСУ современных тяжелых танков отечественного производства Challanger 2.

Эксперты считают, что для анонсированного наступления ВСУ нужно около 100 танков. При этом указано, что именно Leopard могут сыграть решающую роль в наступлении.

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