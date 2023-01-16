На этой неделе союзники будут уговаривать Берлин дать свое добро на поставку танков Украине.

Позиция Финляндии касательно возможной поставки танков Leopard в Украину зависит от решения, которое примет Германия. Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола, слова которого приводит Euronews.

"От руководства Германии во многом зависит, как мы будем действовать с этими танками Leopard. Для этого требуется разрешение Германии на экспорт, и немецкая оборонная промышленность играет очень важную роль в том, как можно получить замещающее оборудование", – заявил финский министр.

По словам Саволы, вопрос поставки танков Leopard будет обсуждаться на этой неделе в ходе саммита "стран-единомышленников" в Эстонии и в ходе большой встречи партнеров Украины на военной базе Рамштайн в Германии.

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Поставки немецких танков в Украину

11 января президент Польши анонсировал поставку Украине роты танков "Леопард", стоящих на вооружении польской армии. Это было первое официальное обещание о передаче Украине танков западного образца.

Вскоре после этого президент Финляндии заявил, что его страна тоже готова передать Украине небольшое количество "Леопардов".

Однако для поставки Украине танков, произведенных в Германии, нужно получить разрешении немецкого правительства. До сих пор официальный Берлин не озвучил свою позицию по этому вопросу.

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