Польша покупает новые минометы и винтовки

Сметная стоимость контрактов составит 162,3 миллиона долларов.

Минобороны Польши в конце мая объявило о трех крупных контрактов, которые подпишут в ближайшее время.

Одним из них должна стать закупка третьей партии самоходных минометов 120-мм Rak, сообщает Janes.

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Сметная стоимость контрактов составит 162,3 миллиона долларов. Доставка минометов ожидается с 2020 по 2026 годы.

Кроме того, армия Польши заказывает 18 тысяч польских штурмовых винтовок MSBS Grot C16. Новые винтовки должны будут постепенно вытеснить из Вооруженных сил винтовки Beryl 5.56 мм.

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