Франция вывела на испытания атомную подлодку нового поколения (фото)

Франция начала ходовые испытания атомной подлодки нового поколения, построенной по проекту "Барракуда".

Франция начала ходовые испытания атомной подлодки нового поколения Suffren.

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Об этом в Twitter сообщила Гендирекция по вооружению Франции.

"Начало морских испытаний и первое погружение Suffren", - прокомментировали в Гендирекции.

Как сообщается, испытания продлятся несколько месяцев. В ходе них будут проверены надежность и эффективность подводной лодки, а также ее недостатки.

Как сообщал УНИАН, французская оборонная компания Naval Group 12 июля 2019 года спустила на воду первую атомную подводную лодку нового поколения, построенную по проекту "Барракуда".

Проект атомных подводных лодок Barracuda ("Барракуда") разрабатывался во Франции с начала 2000-х годов. Новые корабли в составе французского флота должны будут постепенно заменить устаревающие атомные подлодки типа Rubi ("Рюби"), поступавшие на вооружение с 1983 года. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть подлодок типа "Сюффрен".