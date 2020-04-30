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Франция вывела на испытания атомную подлодку нового поколения (фото)

13:39, 30 апреля 2020
Оружие
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Подлодка Suffren / Фото: twitter.com/DGA

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Об этом в Twitter сообщила Гендирекция по вооружению Франции.

"Начало морских испытаний и первое погружение Suffren", - прокомментировали в Гендирекции.

Как сообщается, испытания продлятся несколько месяцев. В ходе них будут проверены надежность и эффективность подводной лодки, а также ее недостатки.

Как сообщал УНИАН, французская оборонная компания Naval Group 12 июля 2019 года спустила на воду первую атомную подводную лодку нового поколения, построенную по проекту "Барракуда". 

Подлодка Suffren / Фото: twitter.com/DGA

Проект атомных подводных лодок Barracuda ("Барракуда") разрабатывался во Франции с начала 2000-х годов. Новые корабли в составе французского флота должны будут постепенно заменить устаревающие атомные подлодки типа Rubi ("Рюби"), поступавшие на вооружение с 1983 года. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть подлодок типа "Сюффрен".

Подлодка Suffren / Фото: twitter.com/DGA

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