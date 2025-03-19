Ранее РФ вывела из боевого состава своего флота тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской".

Крупнейшая в мире атомная субмарина ТК-208 "Дмитрий Донской" станет экспонатом музея в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на председателя Общероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева сообщают пропагандистские российские СМИ.

"Принято очень своевременное решение [о том, что лодка станет экспонатом музея]. Оно важно не только для наших современников, но и для будущих поколений", - заявил он.

ТК-208 "Дмитрий Донской" является советской и российской атомной подводной лодкой стратегического назначения. Это первый из шести кораблей проекта 941 "Акула".

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"Дмитрий Донской" был спущен на воду 29 сентября 1980 года и вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. 6 февраля 2023-го корабль был выведен из состава флота.

Субмарина имеет длину 172 м и ширину корпуса 23,3 м. В свое время она была модифицирована для испытаний ракетного комплекса "Булава", предназначенного для гораздо меньших по размерам субмарин проекта 955 "Борей".

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Напомним, ранее на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", который много лет находится на ремонте и модернизации, запустили ядерный реактор.

Крейсер иногда называют "самым мощным" кораблем РФ, ведь после модернизаций он сможет нести гигантское количество ракет, в частности, новых "Цирконов".

Внешний вид этой ракеты долгое время держали в секрете, однако в конце прошлого года россияне впервые показали некоторые особенности новой разработки. В частности, можно было разглядеть цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть "Циркона".

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