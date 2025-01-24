Rolls-Royce будет производить для правительства Великобритании ядерные реакторы для подводных лодок.

Правительство Великобритании заключило соглашение с компанией Rolls-Royce на поставку ядерных реакторов для атомных подводных лодок. Сумма сделки составила 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 165 850 долларов), сообщает BBC.

Отмечается, что о соглашении объявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита на завод Rolls-Royce в Дерби. По его словам, восьмилетний контракт призван сделать проектирование и производство ядерных реакторов более эффективными и экологически чистыми.

Журналисты подчеркнули, что соглашение создаст более 1000 рабочих мест в стране и сохранит 4000 других рабочих мест. Кроме того, сделка позволит упорядочить предыдущие контракты и сэкономить 400 миллионов фунтов стерлингов (около 496 260 000 долларов).

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В рамках контракта в эксплуатацию будут введены новые подводные лодки класса "Дредноут". Также будет начато заключение контрактов для оборонного альянса AUKUS.

Журналисты напомнили, что Rolls-Royce поставит реакторы для нового флота атомных подводных лодок в рамках оборонного соглашения между Великобританией, США и Австралией. Субмарины будут построены в Великобритании и Австралии.

Подводные лодки - другие новости

Ранее атомная субмарина отогнала от берегов Британии шпионское судно России. Россияне нагло картографируют расположение стратегических подводных кабелей, которыми пользуются западные страны.

Кроме того, военный аналитик Дэвид Экс рассказал, что атомные подводные лодки США уходят из Атлантического океана. Он считает, что в ситуацию должен вмешаться флот Великобритании.

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