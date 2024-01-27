Эксперт отметил, что эта пауза отнюдь не говорит о том, что "Калибры" у россиян закончились или отсутствует производство.

Российские войска с 25 сентября прекратили массовое применение ракет "Калибр". В то же время, как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, это не повод расслабляться, поскольку эта пауза отнюдь не говорит о том, что эти ракеты у россиян закончились или отсутствует производство.

"С 25 сентября 2023 по 25 января 2024 у россиян накопление КРМБ "Калибр", только за счёт производственных мощностей, может составлять более 240 единиц. Те есть, с учётом применения Х-101/555, морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных".

В то же время Коваленко указал на возможные причины такой длительной паузы.

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Во-первых, отметил он, после бегства ЧФ РФ в Новороссийск из Севастополя, на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

"В настоящее время продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы, в Сухарной Балке, на материк, в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края. Причём командование РОВ всячески форсирует процесс обустройства всей необходимой инфраструктуры и логистики", - рассказал эксперт.

Во-вторых, по его словам, дело может быть в износе пусковых на носителях КРМБ "Калибр", поскольку частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надёжность при настолько интенсивном применении ракет. С этим связаны и неоднократные нечётные пуски "Калибров", когда одна из секций не заряжалась из-за износа и рисков ЧП.

Так же, сами корабли от частых стартовых импульсов получили ряд внутренних повреждений корпусов, которые так же влияют на остойчивость, отмечает эксперт.

"А потому не удивлюсь, если увижу, как РОВ внутренними водами России пытается переправить в Чёрное море носители КРМБ "Калибр" с других флотов, а эти отправить на ремонт", - пишет он.

Третьей причиной, по словам Коваленко, является плохая погода, хотя это ситуативный фактор.

"А потому, к практике ударов "Калибрами" они через какое-то время всё же,вернутся, особенно с учётом уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска", - подытоживает эксперт.

Ситуация с "Калибрами" в Черном море

ВСУ предупреждают население о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы - в Черном море находятся уже четыре ракетоносителя.

Сейчас на боевом дежурстве находится два надводных и два подводных ракетоносителя. К малому ракетному катеру добавился фрегат. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 22 единиц.

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