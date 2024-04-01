Он считает, что оружие, которое может помешать России захватить территорию, необходимо более срочно, чем то, что может помочь в атаках на большие расстояния.

Американский снайпер Джонатан Покетт, участвовавший в войне в Украине, рассказал Business Insider, что ВСУ сейчас намного больше нуждаются в артиллерии и боеприпасах, а не в тяжелой дорогой технике.

"На Западе можно увидеть так много всего: "О да, они жертвуют эти машины, и эти машины, и эти машины". Но мне в общем-то плевать на машины. Дайте мне пули, дайте мне минометы, дайте мне артиллерию, дайте мне вещи, которые позволят отдельным солдатам сражаться и убивать россиян".

Он отмечает, что оружие, которое может поддержать солдат в живых и помешать России захватить территорию, необходимо более срочно, чем то, что может помочь в долгосрочном планировании или в атаках на большие расстояния.

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По его словам, хотя дорогие транспортные средства, такие как танки, "имеют значение, я думаю, что они омрачают полную картину". Что сейчас имеет значение, так это "боеприпасы, гранаты, мины, ракеты, различные ракетные системы".

"Что может один танк? Не так много, как 50 000 артиллерийских снарядов, 5 000 минометных снарядов", - отмечает он.

Покетт рассказал, что при передаче позиции другой группе пришедшие ему на смену солдаты просили у него боеприпасы и гранаты.

"Вот до какого отчаяния доходило: буквально перед самым отъездом мы берем все магазины, вынимаем все патроны, а пустые магазины кладем обратно в рюкзак, потом берем все гранаты и говорим: "Вот, ребята, вам это нужно".

Эффект нехватки, по словам Покетта, заключается в том, что украинским солдатам приходится нормировать свои боеприпасы. Он сказал, что они прекратили стрелять по небольшим группам наступающих российских солдат, как это было в начале конфликта.

"Дошло до того, что, если группа была достаточно маленькой, чтобы атаковать, то украинцы оценивали это и говорили: ну, это всего лишь два или три человека, может быть, четыре, действительно ли это стоит артиллерийского выстрела или одного минометный снаряд?", - рассказал он, отмечая, что для того, чтобы справиться с такой группой оккупантов, направляли пехоту. И эта стратегия подвергает большему риску украинских солдат.

Покетт сказал, что проблема западной помощи заключается в том, что она поступает "лакомыми кусочками": перед отправкой определенного оборудования проводятся долгие дебаты, а разные уровни поддержки поступают в разных пакетах.

"Такое ощущение, что все, что мы получаем, было либо слишком поздно, либо этого достаточно, чтобы едва удержаться", - отмечает он. Это означает, что украинским солдатам часто приходится планировать выживание, а не долгосрочный успех.

Снаряды для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались. Однако точные сроки их доставки пока не известны.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что часть боеприпасов, которые выкупят для Украины в рамках чешской инициативы, возможно, попадет на фронт уже через пару месяцев, часть – только до конца года. Это связано, в частности, с тем, что их надо проверить, ведь неизвестно, в каком они состоянии и вообще пригодны ли к использованию.

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