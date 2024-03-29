По словам Радослава Сикорского, транспортировка боеприпасов "уже организуется".

Поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались, впрочем, точные сроки их доставки пока не известны. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Wnp.pl.

По словам дипломата, страна "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины", впрочем, не ответил на вопрос о размере польского вклада, подчеркнув, что "это военная тайна".

В то же время он отметил, что чешская инициатива по боеприпасам "является очень полезной", поскольку она привела к отправке Украине необходимых боеприпасов, закупленных из разных источников, в том числе неевропейских.

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"Тот факт, что она уже получила твердые обещания поддержки, подкрепленные наличными, и что транспортировка уже организуется, означает, что мы чувствуем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением", - добавил Сикорский.

Отвечая на вопрос о масштабах нынешней угрозы со стороны России и вероятности вторжения в Польшу, Сикорский указал на сообщения СМИ о деятельности этой страны в Украине.

"В Польше слышны взрывы российских ракет, которые направляются на Львов. Думаю, не нужно объяснять, что это означает", - сказал глава МИД Польши.

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине - последние новости

27 марта Чехия выделила дополнительные деньги на закупку боеприпасов для Украины. По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, к инициативе уже присоединились 20 стран.

Чешская инициатива предусматривает закупку не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. При этом операция держится в тайне - известны страны, внесшие средства на закупку, но не страны, которые продают ракеты.

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