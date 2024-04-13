Глава украинского МИД обсудил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни поиски для Украины систем ПВО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня Украина проводит "активные переговоры" относительно двух батарей РЗК Patriot и одной Samp-T.

По его словам, все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система.

"Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас уже идут активные переговоры по 2 батареям Patriot и одной батареи SAMP-T", - сказал он в интервью, часть которого обнародовали в эфире национального телемарафона.

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Кулеба уверен, что если бы сейчас была готовность стран, где расположены эти системы, передать их Украине, то это было бы "вопросом недель" - и Киев мог бы их получить.

Также глава украинского МИД обсудил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни поиски для Украины систем ПВО.

Кулеба отметил, что обсудил конкретные шаги, как Италия, которая председательствует в G7, может принять активное участие в поиске систем ПВО и принятии решений по их доставке в Украину.

ПВО для Украины - детали

Европейские столицы отвергли требования Киева отправить свои системы ПВО в Украину после недели беспощадных ракетных и беспилотных бомбардировок, которые разрушили критически важные энергетические предприятия в стране, пишет Financial Times.

Киев просит передать ему системы Patriot из Польши, Румынии и Испании, сообщили Financial Times два человека, знакомые с переговорами.

Союзники заявили, что не планируют отправлять больше систем в Украину, аргументируя это тем, что им необходимо сохранить оборонный потенциал.

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