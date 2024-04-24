Patriot не видит цели ниже 50 метров, подчеркнул Алексей Гетьман.

Системы Patriot нельзя использовать для защиты линии фронта, не прикрывая их другими зенитно-ракетными комплексами. Таким мнением поделился военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

" Проблема в том, что, например, если поставить даже достаточно далеко от линии фронта тот же самый Patriot, то его можно уничтожить Shahed. Patriot не видит цели ниже 50 метров, и Shahed может просто прилететь незаметно для него", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ

Аналитик подчеркнул, что именно недальнобойными системами россияне защищали свои системы С-400, которые в РФ считают аналогами Patriot. Однако при ударе по оккупированному Джанкою это оккупантам не помогло.

Видео дня

"Зенитно-ракетные комплексы, особенно такие противоракетные, как Patriot, должны быть защищены недальнобойными, может быть, Gepard или комплексами "Бук" с ракетами Sparrow. Даже могут стоять вокруг мобильные группы, которые могут перехватывать Shahed. Это и есть многоэшелонированная противовоздушная оборона", – добавил Гетьман.

Роль Patriot в войне

Системы Patriot стали значимым оружием в защите украинских городов от российских обстрелов. Именно они позволили укранскими военным сбивать ракеты "Кинжал", которые ранее считались "неуязвимыми". Впервые это произошло весной 2023 года.

Кроме того, Patriot "засветились" и в операциях по сбитию российской авиации. К примеру, в мае 2023 года подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов россиян. Сбили истребитель Су-34, один Су-35, два вертолета Ми-8МТПР-1 и еще один Ми-8.

Вас также могут заинтересовать новости: