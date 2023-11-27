В мае 2023 года подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов - истребитель Су-34, один Су-35, два вертолета Ми-8МТПР-1 и еще один Ми-8.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил уничтожение пяти бортов российской авиации над Брянской областью в мае 2023 года из ЗРК Patriot. В интервью изданию "Новинарня" он заявил, что "благодаря нестандартным действиям" подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов - истребитель Су-34, один Су-35, два вертолета Ми-8МТПР-1 и еще один Ми-8.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушных Сил. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это в шутку "Брянская резня", - сказал он.

Представитель Воздушных сил добавил, что вражеские борта впоследствии сбивали и над Черным морем, после чего оккупанты стали более осторожными с полетами.

Видео дня

"Еще Одесса была. Над Черным морем был сбит еще один Су-35 - это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на некоторое время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot - это такие возможности!",- отметил Игнат.

Падение самолетов и вертолетов в Брянской области

13 мая в Брянской области РФ один за другим упали три вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. все пилоты погибли. Российские власти обвинили в этом Украину. Тогда основной версией падения была ошибка российской ПВО, отработавшей по своим.

Вас также могут заинтересовать новости: