Как минимум, речь идет о начале производства Украиной значительной части составляющих для Patriot.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Украина активно работает с Вашингтоном для самостоятельного запуска производства зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Действительно, эта задача перед нами стоит. Во время двух визитов президента Зеленского в США в прошлом году - в сентябре и в декабре - мы больше всего обсуждали вопрос их совместного производства", - заявила Маркарова в интервью для издания "Европейская правда", отвечая на вопрос о перспективах производства "Петриотов" в Украине.

Она отметила, что между двумя визитами президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских (Patriot - это несколько компаний, которые производят различные части комплекса).

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"Поэтому мы активно работаем над этим. Без того, чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум - завершенный продукт, не обойтись. Ведь мы же понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется", - подчеркнула Маркарова.

Также она отметила, что Украине надо производить не только ПВО.

"Вот сейчас только закончился визит премьер-министра Украины, министра финансов и главы Нацбанка, которые приехали на встречи во Всемирном банке и Международном валютном фонде, но имели также встречи с бизнесом, где одно из ключевых обсуждений было именно об инвестициях в военно-промышленный комплекс и совместную работу, касающуюся отдельных материалов, например редкоземельных металлов", - сообщила посол.

Patriot для Украины - последние новости

В феврале президент Украины заявил, что система противовоздушной обороны Patriot стоит полтора миллиарда долларов, но без разрешения США их купить невозможно.

В марте Зеленский заявил, что дополнительные 5-7 систем Patriot от США защитят индустриальные платформы в Украине для того, чтобы была возможность гражданам работать и детям ходить в школу. Дополнительные системы ПВО должны помочь разблокировать небо.

20 апреля Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила законопроект о выделении около 61 млрд долларов на дополнительную помощь для Украины. Сегодня, 23 января, этот законопроект должен рассмотреть Сенат (Верхняя палата Конгресса).

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