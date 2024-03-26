Глава МИД Украины объяснил, почему украинцы теряют позиции.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно высказался насчет противостояния, в частности, жестко призвал предоставить нашей стране созданные в США зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Главный украинский дипломат в интервью Politico заявил, что, если бы наша страна имела достаточно таких систем противовоздушной обороны, "мы бы смогли защитить не только жизни нашего народа, но и нашу экономику от разрушения". "Отдайте нам эти чертовые Patriot", - призвал он.

По его словам, украинские воины начали терять позиции, поскольку российские захватчики массово "пустили в ход" модернизированные авиационные управляемые бомбы. Министр подчеркнул, что от этого вооружения невозможно убежать, оно просто падает на голову и разрушает все. "Вот так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это - сбивать самолеты с бомбами… Нам нужны системы ПВО на передовой", - заявил дипломат.

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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что никто точно не знает, когда закончится война между Россией и Украиной. По мнению ряда экспертов, противостояние может неожиданно закончиться.

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США активно помогали Украине противостоять полномасштабной агрессии РФ, в том числе предоставили ЗРК Patriot. С конца прошлого года американская помощь Киеву "застопорилась" в Конгрессе из-за разногласий между демократами и республиканцами на фоне того, что приближаются выборы президента Штатов.

В конце марта стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон собирается вынести на голосование проект закона о помощи украинскому государству после Пасхи (в этом году отмечается 5 мая).

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