Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине аж после Пасхи.
Об этом заявил глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол интервью CBS программе Face the Nation. "Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи и мы работаем над этим законопроектом", - сказал он.
По словам конгрессмена, отказ от поддержки Украины может ослабить Штаты.
"Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, проиграем Путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане - это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее", - подчеркнул Маккол.
Как он рассказал, сейчас Джонсон находится "в сложной ситуации" относительно помощи Украине. Это связано с тем, что некоторые конгрессмены-республиканцы намерены отстранить его от должности и уже начали соответствующий процесс.
Помощь США Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Сенат США принял законопроект о выделении 60 млрд долларов помощи Украине, но Джонсон не вынес его на голосование. Он требовал, что сначала должно быть продолжено финансирование американского правительства.
22 марта Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. За документ проголосовали 74 сенатора и еще 24 были против.
Президент США Джо Байден 24 марта подписал бюджет для финансирования правительства США и призвал принять помощь Украине.
Недавно сообщалось, что демократы Палаты представителей хотят, чтобы спикер Майк Джонсон очертил путь оказания помощи Украине, прежде чем согласиться сохранить свою работу.