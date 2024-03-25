В Конгрессе считают, что отказ от поддержки Украины может ослабить Штаты.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине аж после Пасхи.

Об этом заявил глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол интервью CBS программе Face the Nation. "Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи и мы работаем над этим законопроектом", - сказал он.

По словам конгрессмена, отказ от поддержки Украины может ослабить Штаты.

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"Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, проиграем Путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане - это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее", - подчеркнул Маккол.

Как он рассказал, сейчас Джонсон находится "в сложной ситуации" относительно помощи Украине. Это связано с тем, что некоторые конгрессмены-республиканцы намерены отстранить его от должности и уже начали соответствующий процесс.

Помощь США Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Сенат США принял законопроект о выделении 60 млрд долларов помощи Украине, но Джонсон не вынес его на голосование. Он требовал, что сначала должно быть продолжено финансирование американского правительства.

22 марта Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. За документ проголосовали 74 сенатора и еще 24 были против.

Президент США Джо Байден 24 марта подписал бюджет для финансирования правительства США и призвал принять помощь Украине.

Недавно сообщалось, что демократы Палаты представителей хотят, чтобы спикер Майк Джонсон очертил путь оказания помощи Украине, прежде чем согласиться сохранить свою работу.

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