Украина разрабатывает новый ракетный комплекс на боевые вертолеты (видео)

Все компоненты к ракетам тоже были изготовлены в Украине.

Украинские разработчики работают над созданием новейшего высокоточного ракетного комплекса, который будет устанавливаться на модернизированные вертолеты Ми-8МСБ-В.

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" рассказали, как будут ликвидировать госконцерн

Речь идет о новой корригирующей ракете РК-10, которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І.

Отмечается, что в настоящее время заканчивается разработка новой ракеты с дальностью 10 км, что заменит уже взятый на вооружение комплекс «Барьер-В» с дальностью 8 км. Его будут использовать в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов.

Все компоненты ракеты тоже были изготовлены в Украине.

Как сообщал УНИАН, американские военные успешно испытали перспективный многоцелевой вертолет UH-60V Black Hawk.